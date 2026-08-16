Brunch au restaurant L’Instant by Jeh’cook dans la cour du Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire
dimanche 16 août 2026 · Les Garennes sur Loire
Informations pratiques
Les Garennes sur Loire
Brunch au restaurant L’Instant by Jeh’cook dans la cour du Château d’Avrillé
L’Homois Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 15:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Brunch du dimanche
Le brunch à volonté du dimanche au Château d’Avrillé .
L’Homois Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire jehcooking@gmail.com
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English :
Sunday brunch
L’événement Brunch au restaurant L’Instant by Jeh’cook dans la cour du Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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