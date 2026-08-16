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AGENDA · Les Garennes sur Loire

Brunch au restaurant L’Instant by Jeh’cook dans la cour du Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire

dimanche 16 août 2026 · Les Garennes sur Loire

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
L'Homois
Ville
49320 Les Garennes sur Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif
7 7

Les Garennes sur Loire

Brunch au restaurant L’Instant by Jeh’cook dans la cour du Château d’Avrillé

L’Homois Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 15:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Brunch du dimanche
Le brunch à volonté du dimanche au Château d’Avrillé   .

L’Homois Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire   jehcooking@gmail.com

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English :

Sunday brunch

L’événement Brunch au restaurant L’Instant by Jeh’cook dans la cour du Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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