Informations pratiques

Les Garennes sur Loire

Journées du Patrimoine Exposition la ligne de chemin de fer Angers-Loudun

Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’histoire de la ligne de chemin de fer Angers-Loudun.

Découverte de l’histoire de la création du chemin de fer à travers la ligne Angers Loudun ; ses gares de Juigné-St Melaine et de Buchêne à St Jean des Mauvrets.

Participez en répondant à dix questions au jeu proposé par le CEPAJE (Association du Patrimoine des Garennes/Loire

Vous pouvez emprunter, de la gare de Juigné à celle de Saint Jean, l’ancienne voie désaffectée, soit à pied soit à vélo ou vous rendre par la route en voiture aux deux anciennes gares toujours présentes sur la commune des Garennes /Loire.

Expo gratuite près des anciennes gares ;

• Juigné-St Melaine Chemin de l’Etang (Juigné)

• Halte de St Jean des Mauvrets, Rue des Paux d’ardoise Buchêne .

Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire cj.rohan@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the history of the Angers-Loudun railroad line.

L’événement Journées du Patrimoine Exposition la ligne de chemin de fer Angers-Loudun Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages