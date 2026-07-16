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AGENDA · Les Garennes sur Loire

Journées du Patrimoine Exposition la ligne de chemin de fer Angers-Loudun Les Garennes sur Loire

samedi 19 septembre 2026 · Les Garennes sur Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
49320 Les Garennes sur Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Les Garennes sur Loire

Journées du Patrimoine Exposition la ligne de chemin de fer Angers-Loudun

Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’histoire de la ligne de chemin de fer Angers-Loudun.
Découverte de l’histoire de la création du chemin de fer à travers la ligne Angers Loudun ; ses gares de Juigné-St Melaine et de Buchêne à St Jean des Mauvrets.

Participez en répondant à dix questions au jeu proposé par le CEPAJE (Association du Patrimoine des Garennes/Loire

Vous pouvez emprunter, de la gare de Juigné à celle de Saint Jean, l’ancienne voie désaffectée, soit à pied soit à vélo ou vous rendre par la route en voiture aux deux anciennes gares toujours présentes sur la commune des Garennes /Loire.

Expo gratuite près des anciennes gares ;
• Juigné-St Melaine Chemin de l’Etang (Juigné)
• Halte de St Jean des Mauvrets, Rue des Paux d’ardoise Buchêne   .

Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire   cj.rohan@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the history of the Angers-Loudun railroad line.

L’événement Journées du Patrimoine Exposition la ligne de chemin de fer Angers-Loudun Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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