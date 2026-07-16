Journées du Patrimoine Exposition la ligne de chemin de fer Angers-Loudun Les Garennes sur Loire
samedi 19 septembre 2026 · Les Garennes sur Loire
Informations pratiques
Les Garennes sur Loire
Journées du Patrimoine Exposition la ligne de chemin de fer Angers-Loudun
Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez l’histoire de la ligne de chemin de fer Angers-Loudun.
Découverte de l’histoire de la création du chemin de fer à travers la ligne Angers Loudun ; ses gares de Juigné-St Melaine et de Buchêne à St Jean des Mauvrets.
Participez en répondant à dix questions au jeu proposé par le CEPAJE (Association du Patrimoine des Garennes/Loire
Vous pouvez emprunter, de la gare de Juigné à celle de Saint Jean, l’ancienne voie désaffectée, soit à pied soit à vélo ou vous rendre par la route en voiture aux deux anciennes gares toujours présentes sur la commune des Garennes /Loire.
Expo gratuite près des anciennes gares ;
• Juigné-St Melaine Chemin de l’Etang (Juigné)
• Halte de St Jean des Mauvrets, Rue des Paux d’ardoise Buchêne .
Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire cj.rohan@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the history of the Angers-Loudun railroad line.
L’événement Journées du Patrimoine Exposition la ligne de chemin de fer Angers-Loudun Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
À voir aussi à Les Garennes sur Loire (Maine-et-Loire)
- Rendez-vous du Patrimoine Visite guidée du Moulin de Brissac Moulin du Pavé Les Garennes sur Loire 12 août 2026
- Soirée Montgolfières au Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire 21 août 2026
- Les Musicales Loire&Sens Les Garennes sur Loire 11 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Château de Saint-Jean-des-Mauvrets Château de Saint-Jean-des-Mauvrets Les Garennes sur Loire 19 septembre 2026
- Du champ aux papilles Visite de La Ferme des Prés d’Ardoise Les Garennes sur Loire 25 septembre 2026