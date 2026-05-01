Brunch buffet PASTEL Nyons

Nyons

Brunch buffet

PASTEL 3 rue de la résistance Nyons Drôme

Tarif : 16 – 16 – 24 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:30:00

fin : 2026-05-31 14:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Brunch buffet spécial fête des mères

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PASTEL 3 rue de la résistance Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 58 51 44 pastel.nyons@gmail.com

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English :

Mother’s Day Brunch Buffet

L’événement Brunch buffet Nyons a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale