Brunch buffet PASTEL Nyons
Brunch buffet PASTEL Nyons dimanche 31 mai 2026.
Nyons
Brunch buffet
PASTEL 3 rue de la résistance Nyons Drôme
Tarif : 16 – 16 – 24 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:30:00
fin : 2026-05-31 14:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Brunch buffet spécial fête des mères
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PASTEL 3 rue de la résistance Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 58 51 44 pastel.nyons@gmail.com
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English :
Mother’s Day Brunch Buffet
L’événement Brunch buffet Nyons a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale