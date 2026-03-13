Brunch de Rentrée 100% Féminin by Label Parenthèse Les Ateliers du Cinéma Beaune
dimanche 6 septembre 2026 · Les Ateliers du Cinéma · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Brunch de Rentrée 100% Féminin by Label Parenthèse
Les Ateliers du Cinéma 13 Boulevard Maréchal Joffre Beaune Côte-d’Or
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 11:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Brunch de Rentrée by Label Parenthèse est le tout premier événement organisé par Label Parenthèse, une nouvelle association beaunoise qui imagine des événements conviviaux.
Le temps d’une journée, les participantes sont invitées à vivre une véritable parenthèse hors du quotidien dans un cadre chaleureux et festif. Au programme un grand brunch gourmand sous forme de buffet, des espaces pensés pour favoriser les échanges, des animations pour créer de nouvelles rencontres, des surprises préparées avec des partenaires locaux et une ambiance musicale qui évolue progressivement jusqu’à une après-midi festive animée par une DJ.
Accessible aussi bien aux groupes d’amies qu’aux femmes venant seules, ce brunch a été imaginé pour permettre à chacune de partager un moment convivial, de rencontrer de nouvelles personnes et de profiter d’une expérience originale dans une atmosphère bienveillante, rassurante et festive.
Au-delà de l’événement, Label Parenthèse souhaite mettre en valeur les commerçants, artisans et entreprises du territoire en s’entourant de partenaires locaux. Chaque édition porte également une dimension solidaire une partie des bénéfices de ce premier brunch sera reversée à Solidarité Femmes 21, association qui accompagne les femmes victimes de violences.
Les brunchs Label Parenthèse ont vocation à devenir un rendez-vous saisonnier à Beaune, avec une nouvelle thématique, de nouveaux partenaires et de nouvelles surprises à chaque édition. .
Les Ateliers du Cinéma 13 Boulevard Maréchal Joffre Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 54 05 47 72 association.labelparenthese@gmail.com
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English : Brunch de Rentrée 100% Féminin by Label Parenthèse
L’événement Brunch de Rentrée 100% Féminin by Label Parenthèse Beaune a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
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