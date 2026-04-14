Brunch Electronik Bordeaux 2026, Places des Quinconces, Bordeaux

Brunch Electronik Bordeaux 2026 23 et 24 mai Places des Quinconces Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T13:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T13:00:00+02:00 – 2026-05-24T22:00:00+02:00

Après le succès retentissant de ses éditions 2025 à Bordeaux, Lyon et Paris, Brunch Electronik signe son grand retour en France en 2026 et investit à nouveau la mythique Place des Quinconces à Bordeaux les 23 et 24 mai pour deux journées exceptionnelles.

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↱ Samedi 23 mai, 13h > 22h30

AMELIE LENS ✺ INDIRA PAGANOTTO ✺ FUNK TRIBU ✺ MATRAKK ✺ CARLA SCHMITT

↱ Dimanche 24 mai, 13h > 22h

ERIC PRYDZ ✺ KUNGS ✺ MATHAME ✺ ADAM BEYER ✺ AGATHE MOUGIN ✺ DJUDAH

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‍♀️ ‍♂️ OFFRES JEUNES :

↱ PASS CULTURE ▸ https://passculture.app/offre/394226041?from=venue

↱ CARTE JEUNE BORDEAUX MÉTROPOLE ▸ Tarif réduit disponible, rapprochez-vous du service Carte Jeune (via DM sur leurs réseaux sociaux ou par mail à cartejeune@bordeaux-metropole.fr)

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23 & 24 mai 2026 (veille de lundi férié)

Place des Quinconces, lieu mythique en plein coeur de Bordeaux

Line-up incontournable de la scène électronique nationale et internationale

Scénographie immersive & ambiance unique

‍ ‍ ‍ Petit Brunch : espace dédié aux familles et enfants de 13h à 17h

Food trucks & créateurs

Engagement sur 3 piliers : égalité, durabilité et communauté

Places des Quinconces place des quinconces Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/festivals/brunch-electronik-bordeaux-2026?utm_source=website&utm_medium=lancementbilletterie&utm_campaign=website_lancementbilletterie_bordeaux_290126 »}] [{« link »: « https://passculture.app/offre/394226041?from=venue »}, {« link »: « mailto:cartejeune@bordeaux-metropole.fr »}]

Brunch Electronik signe son grand retour en France en 2026 et investit à nouveau la mythique Place des Quinconces à Bordeaux les 23 et 24 mai pour deux journées exceptionnelles !