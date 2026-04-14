Brunch Electronik Bordeaux 2026, Places des Quinconces, Bordeaux
Brunch Electronik Bordeaux 2026, Places des Quinconces, Bordeaux samedi 23 mai 2026.
Brunch Electronik Bordeaux 2026 23 et 24 mai Places des Quinconces Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T13:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-24T13:00:00+02:00 – 2026-05-24T22:00:00+02:00
Après le succès retentissant de ses éditions 2025 à Bordeaux, Lyon et Paris, Brunch Electronik signe son grand retour en France en 2026 et investit à nouveau la mythique Place des Quinconces à Bordeaux les 23 et 24 mai pour deux journées exceptionnelles.
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↱ Samedi 23 mai, 13h > 22h30
AMELIE LENS ✺ INDIRA PAGANOTTO ✺ FUNK TRIBU ✺ MATRAKK ✺ CARLA SCHMITT
↱ Dimanche 24 mai, 13h > 22h
ERIC PRYDZ ✺ KUNGS ✺ MATHAME ✺ ADAM BEYER ✺ AGATHE MOUGIN ✺ DJUDAH
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♀️ ♂️ OFFRES JEUNES :
↱ PASS CULTURE ▸ https://passculture.app/offre/394226041?from=venue
↱ CARTE JEUNE BORDEAUX MÉTROPOLE ▸ Tarif réduit disponible, rapprochez-vous du service Carte Jeune (via DM sur leurs réseaux sociaux ou par mail à cartejeune@bordeaux-metropole.fr)
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23 & 24 mai 2026 (veille de lundi férié)
Place des Quinconces, lieu mythique en plein coeur de Bordeaux
Line-up incontournable de la scène électronique nationale et internationale
Scénographie immersive & ambiance unique
Petit Brunch : espace dédié aux familles et enfants de 13h à 17h
Food trucks & créateurs
Engagement sur 3 piliers : égalité, durabilité et communauté
Places des Quinconces place des quinconces Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/festivals/brunch-electronik-bordeaux-2026?utm_source=website&utm_medium=lancementbilletterie&utm_campaign=website_lancementbilletterie_bordeaux_290126 »}] [{« link »: « https://passculture.app/offre/394226041?from=venue »}, {« link »: « mailto:cartejeune@bordeaux-metropole.fr »}]
Brunch Electronik signe son grand retour en France en 2026 et investit à nouveau la mythique Place des Quinconces à Bordeaux les 23 et 24 mai pour deux journées exceptionnelles !
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