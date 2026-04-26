Brunch en Conversation Maison de la Conversation Paris
Brunch en Conversation Maison de la Conversation Paris samedi 16 mai 2026.
On se retrouve samedi 16 mai à la maison de la Conversation pour une nouvelle édition du Brunch en conversation
Les Brunchs en conversation 3rd Space sont des moments privilégiés pour se rencontrer, se découvrir et réfléchir à soi, tout en échangeant avec les autres dans une atmosphère conviviale.
Comment ça se passe ?
Chacun apporte quelque chose à grignoter et à partager. On se retrouve dans le café de la Maison pour un moment chaleureux, gourmand et propice à la conversation.
3rd Space, c’est quoi ?
3rd Space, c’est des espaces d’échange collectifs accessibles et bienveillants pour les gens qui aiment les conversations profondes. L’objectif est de partager nos expériences et nos opinions de manière authentique dans un cadre chaleureux et respectueux.
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Date
Samedi 16 mai 2026
Horaires
12h à 15h
Tarif
Gratuit (Brunch participatif : chacun apporte un plat à partager)
Animation
3rd Space
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Viens bruncher, échanger et faire de belles rencontres avec 3rd Space.
Le samedi 16 mai 2026
de 12h00 à 15h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T15:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T12:00:00+02:00_2026-05-16T15:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/brunch-en-conversation-tickets-1988158220758?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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