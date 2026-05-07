Brunch Salsa Pestel Café Die

Die

Brunch Salsa

Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10 14:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le Pestel Café organise un brunch Salsa deux Dimanches par mois.

Apporter quelque chose à partager pour boire et/ou manger.

Danse Salsa en groupe (Rueda) ou en couple

Tous niveaux

Bonne ambiance autour d’un thé ou café en bougeant sur de la musique latine

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Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 23 12 07

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English :

Pestel Café organizes a Salsa brunch two Sundays a month.

Bring something to drink and/or eat.

Salsa dancing for groups (Rueda) or couples

All levels

Enjoy a cup of tea or coffee while moving to Latin music

L’événement Brunch Salsa Die a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays Diois