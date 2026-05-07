Brunch Salsa Pestel Café Die
Brunch Salsa Pestel Café Die dimanche 10 mai 2026.
Die
Brunch Salsa
Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Prix libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10 14:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Le Pestel Café organise un brunch Salsa deux Dimanches par mois.
Apporter quelque chose à partager pour boire et/ou manger.
Danse Salsa en groupe (Rueda) ou en couple
Tous niveaux
Bonne ambiance autour d’un thé ou café en bougeant sur de la musique latine
.
Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 23 12 07
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English :
Pestel Café organizes a Salsa brunch two Sundays a month.
Bring something to drink and/or eat.
Salsa dancing for groups (Rueda) or couples
All levels
Enjoy a cup of tea or coffee while moving to Latin music
L’événement Brunch Salsa Die a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays Diois
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