Concert- Moustik Haterz Cinéma le Pestel Die
Concert- Moustik Haterz Cinéma le Pestel Die jeudi 7 mai 2026.
Die
Concert- Moustik Haterz
Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme
Tarif : – – EUR
Prix libre, 15 euros conseillés.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07 22:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Moustik Haterz fait partie de cette nouvelle génération de musiciennes et musiciens qui jouent avec les codes du jazz pour fusionner les musiques traditionnelles et actuelles.
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Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 27 89 07 pestelcafe@gmail.com
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English :
Moustik Haterz is part of this new generation of musicians who play with the codes of jazz to fuse traditional and contemporary music.
L’événement Concert- Moustik Haterz Die a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Diois
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