Concert- Moustik Haterz Cinéma le Pestel Die

Die

Concert- Moustik Haterz

Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme

Tarif : – – EUR

Prix libre, 15 euros conseillés.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Moustik Haterz fait partie de cette nouvelle génération de musiciennes et musiciens qui jouent avec les codes du jazz pour fusionner les musiques traditionnelles et actuelles.

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Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 27 89 07 pestelcafe@gmail.com

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English :

Moustik Haterz is part of this new generation of musicians who play with the codes of jazz to fuse traditional and contemporary music.

L’événement Concert- Moustik Haterz Die a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Diois