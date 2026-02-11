Visite guidée Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Die
Abbaye Notre-Dame de Valcroissant 5180, route de Valcroissant Die Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : Mercredi 2026-05-01
fin : 2026-09-30
2026-05-01 2026-06-01 2026-07-01 2026-09-01
Abbaye cistercienne du XIIème siècle, ruinée aux guerres de religion, transformée en exploitation agricole au XVIIème siècle, vendue à la révolution. Aujourd’hui, exploitation agricole privée.
Abbaye Notre-Dame de Valcroissant 5180, route de Valcroissant Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 06 52 55 remy.legaut@nordnet.fr
English : Guided Tour of the 12th C Cistercian Abbey of Notre Dame de Valcroissant
Cistercian abbey from the 12th century, ruined during the wars of religion, converted into a farm in the 17th century and sold at the French Revolution. Today, it is a privately owned farm. Guided visits only.
