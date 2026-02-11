Visite guidée Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Die

Visite guidée Abbaye Notre-Dame de Valcroissant

Abbaye Notre-Dame de Valcroissant 5180, route de Valcroissant Die Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-05-01 2026-06-01 2026-07-01 2026-09-01

Abbaye cistercienne du XIIème siècle, ruinée aux guerres de religion, transformée en exploitation agricole au XVIIème siècle, vendue à la révolution. Aujourd’hui, exploitation agricole privée.

Abbaye Notre-Dame de Valcroissant 5180, route de Valcroissant Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 06 52 55 remy.legaut@nordnet.fr

English : Guided Tour of the 12th C Cistercian Abbey of Notre Dame de Valcroissant

Cistercian abbey from the 12th century, ruined during the wars of religion, converted into a farm in the 17th century and sold at the French Revolution. Today, it is a privately owned farm. Guided visits only.

