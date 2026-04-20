Exposition Imaginaire végétal La Galerie du 10 Die

Die

Exposition Imaginaire végétal

La Galerie du 10 34, rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-05

Dessins de Claudine Brunet

Vernissage le jeudi 7 mai à partir de 18 h.

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La Galerie du 10 34, rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 75 58 71 o.touillier@posteo.net

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English :

Drawings by Claudine Brunet

Opening on Thursday, May 7, from 6 pm.

L’événement Exposition Imaginaire végétal Die a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Diois