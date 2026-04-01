Contes- L’ours ! Cinéma le Pestel Die

Die

Contes- L’ours !

Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 19:00:00

fin : 2026-04-26 20:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Ours y es-tu ?

Allons, il fallait bien qu’un jour ou l’autre on en parle. De qui, de quoi ? Du vieux père sauvage, du Martin, du trop poilu, de celui qui flanque le désordre dans nos belles habitudes. En un mot de l’ours.

.

Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 27 89 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you a bear?

Come on, we had to talk about it sooner or later. Who, what? The old wild father, the Martin, the too-hairy, the one who messes up our nice habits. In a word: the bear.

L’événement Contes- L’ours ! Die a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Diois