Contes- L’ours ! Cinéma le Pestel Die
Contes- L’ours ! Cinéma le Pestel Die dimanche 26 avril 2026.
Die
Contes- L’ours !
Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 19:00:00
fin : 2026-04-26 20:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Ours y es-tu ?
Allons, il fallait bien qu’un jour ou l’autre on en parle. De qui, de quoi ? Du vieux père sauvage, du Martin, du trop poilu, de celui qui flanque le désordre dans nos belles habitudes. En un mot de l’ours.
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Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 27 89 07
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English :
Are you a bear?
Come on, we had to talk about it sooner or later. Who, what? The old wild father, the Martin, the too-hairy, the one who messes up our nice habits. In a word: the bear.
L’événement Contes- L’ours ! Die a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Diois
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