Concert jazz Shahin Novrasli Die mercredi 6 mai 2026.
Cathédrale de Die Die Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
-18 ans
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06 19:00:00
2026-05-06
Modal de cœur, improvisateur d’âme, académique d’esprit, Azéri par ses racines une alchimie culturelle traverse le bout des doigts de Shahin Novrasli chaque fois qu’il joue.
Cathédrale de Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 billetterie@theatre-les-aires.com
English :
Modal at heart, improvisational at heart, academic at heart, Azeri at heart: a cultural alchemy runs through Shahin Novrasli’s fingertips every time he plays.
