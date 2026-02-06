Concert jazz Shahin Novrasli

Cathédrale de Die Die Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06 19:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Modal de cœur, improvisateur d’âme, académique d’esprit, Azéri par ses racines une alchimie culturelle traverse le bout des doigts de Shahin Novrasli chaque fois qu’il joue.

.

Cathédrale de Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 billetterie@theatre-les-aires.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Modal at heart, improvisational at heart, academic at heart, Azeri at heart: a cultural alchemy runs through Shahin Novrasli’s fingertips every time he plays.

L’événement Concert jazz Shahin Novrasli Die a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme du Pays Diois