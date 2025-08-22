Sur les Chemins de la Clairette La vigne et l’Histoire Die Drôme

Sur les Chemins de la Clairette La vigne et l’Histoire

Sur les Chemins de la Clairette La vigne et l’Histoire 26150 Die Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au pied de l’imposante Montagne de Glandasse, vous côtoierez quelques vignes qui offrent d’harmonieuses perspectives sur les montagnes puis vos pas vous ramèneront en ville pour admirer les remparts de l’ancienne cité gallo-romaine.

http://www.clairette-de-die.com/ +33 4 75 21 29 76

English :

At the foot of the imposing Montagne de Glandasse, you’ll pass vineyards offering harmonious views of the mountains, before returning to the town to admire the ramparts of the ancient Gallo-Roman city.

Deutsch :

Am Fuße des imposanten Montagne de Glandasse kommen Sie an einigen Weinbergen vorbei, die harmonische Aussichten auf die Berge bieten. Dann führen Sie Ihre Schritte zurück in die Stadt, um die Stadtmauern der alten gallo-römischen Stadt zu bewundern.

Italiano :

Ai piedi dell’imponente monte Glandasse, passerete accanto ad alcuni vigneti che offrono una vista armoniosa sulle montagne, poi i vostri passi vi riporteranno in città per ammirare i bastioni dell’antica città gallo-romana.

Español :

A los pies de la imponente montaña Glandasse, pasará por unos viñedos que ofrecen armoniosas vistas de las montañas, y luego sus pasos le llevarán de vuelta a la ciudad para admirar las murallas de la antigua ciudad galo-romana.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-03-25 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme