Concert Ballades baroques Place de la République Die
Concert Ballades baroques Place de la République Die dimanche 3 mai 2026.
Die
Concert Ballades baroques
Place de la République Cathédrale Notre Dame Die Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 17:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Sentiers buissonniers à travers l’Europe du 17ème
.
Place de la République Cathédrale Notre Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 28 66 99 morelsophie808@gmail.com
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English :
Bushwalking through 17th-century Europe
L’événement Concert Ballades baroques Die a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Pays Diois
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