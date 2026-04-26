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Concert Ballades baroques Place de la République Die

Concert Ballades baroques Place de la République Die dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Place de la République

Adresse : Cathédrale Notre Dame

Ville : 26150 Die

Département : Drôme

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 12 12 Tarif réduit

Die

Concert Ballades baroques

Place de la République Cathédrale Notre Dame Die Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 17:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Sentiers buissonniers à travers l’Europe du 17ème
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Place de la République Cathédrale Notre Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 28 66 99  morelsophie808@gmail.com

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English :

Bushwalking through 17th-century Europe

L’événement Concert Ballades baroques Die a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Pays Diois

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