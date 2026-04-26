Concert Ballades baroques Place de la République Die

Die

Concert Ballades baroques

Place de la République Cathédrale Notre Dame Die Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 17:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Sentiers buissonniers à travers l’Europe du 17ème

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Place de la République Cathédrale Notre Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 28 66 99 morelsophie808@gmail.com

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English :

Bushwalking through 17th-century Europe

L’événement Concert Ballades baroques Die a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Pays Diois