Concert de piano Relais artistique du Diois Die
Concert de piano Relais artistique du Diois Die vendredi 24 avril 2026.
Die
Concert de piano
Relais artistique du Diois 3 impasse des oies Die Drôme
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 16:45:00
fin : 2026-04-26 18:15:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-26
Concert de piano, oeuvres de Schubert, Liszt, Montgeroult, Fauré, Debussy, Ravel
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Relais artistique du Diois 3 impasse des oies Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 79 09 56 helene.bellanger@free.fr
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English :
Piano concert, works by Schubert, Liszt, Montgeroult, Fauré, Debussy, Ravel
L’événement Concert de piano Die a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Diois
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