Die

Concert de piano

Relais artistique du Diois 3 impasse des oies Die Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 16:45:00

fin : 2026-04-26 18:15:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-26

Concert de piano, oeuvres de Schubert, Liszt, Montgeroult, Fauré, Debussy, Ravel

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Relais artistique du Diois 3 impasse des oies Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 79 09 56 helene.bellanger@free.fr

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English :

Piano concert, works by Schubert, Liszt, Montgeroult, Fauré, Debussy, Ravel

L’événement Concert de piano Die a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Diois