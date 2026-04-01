Tournoi de coinche Cinéma le Pestel Die
Tournoi de coinche Cinéma le Pestel Die jeudi 23 avril 2026.
Die
Tournoi de coinche
Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23 22:30:00
Date(s) :
2026-04-23
.
Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 23 12 07 pestelcafe@gmail.com
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English :
L’événement Tournoi de coinche Die a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Diois
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