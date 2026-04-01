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Tournoi de coinche Cinéma le Pestel Die

Tournoi de coinche Cinéma le Pestel Die jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Cinéma le Pestel

Adresse : Avenue de la division du Texas

Ville : 26150 Die

Département : Drôme

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Die

Tournoi de coinche

Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23 22:30:00

Date(s) :
2026-04-23

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Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 23 12 07  pestelcafe@gmail.com

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English :

L’événement Tournoi de coinche Die a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Diois

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