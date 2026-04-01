Tournoi de coinche Cinéma le Pestel Die

Die

Tournoi de coinche

Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23 22:30:00

Date(s) :

2026-04-23

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Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 23 12 07 pestelcafe@gmail.com

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English :

L’événement Tournoi de coinche Die a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Diois