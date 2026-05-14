Brunch Spécial Fête des Mères Le Krystal 696 Chemin du Krystal Arles
Brunch Spécial Fête des Mères Le Krystal 696 Chemin du Krystal Arles dimanche 31 mai 2026.
Arles
Brunch Spécial Fête des Mères Le Krystal
Dimanche 31 mai 2026 de 11h30 à 15h. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:30:00
fin : 2026-05-31 15:00:00
Date(s) :
2026-05-31
À l’occasion de la fête des mères, profitez d’un brunch gourmand et convivial à partager en famille !
Un moment chaleureux autour de douceurs sucrées, de plats salés et d’une ambiance festive pour célébrer toutes les mamans ! .
696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 60 56 11
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English :
For Mother’s Day, enjoy a gourmet brunch to share with the whole family!
L’événement Brunch Spécial Fête des Mères Le Krystal Arles a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Arles
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