Brunch Spécial Fête des Mères Le Krystal 696 Chemin du Krystal Arles

Arles

Brunch Spécial Fête des Mères Le Krystal

Dimanche 31 mai 2026 de 11h30 à 15h. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:30:00

fin : 2026-05-31 15:00:00

Date(s) :

2026-05-31

À l’occasion de la fête des mères, profitez d’un brunch gourmand et convivial à partager en famille !

Un moment chaleureux autour de douceurs sucrées, de plats salés et d’une ambiance festive pour célébrer toutes les mamans ! .

696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 60 56 11

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English :

For Mother’s Day, enjoy a gourmet brunch to share with the whole family!

L’événement Brunch Spécial Fête des Mères Le Krystal Arles a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Arles