Brunch | Street food tunisienne, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Brunch | Street food tunisienne Dimanche 17 janvier 2027, 13h00 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

20 / 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-17T13:00:00+01:00 – 2027-01-17T14:30:00+01:00

Fin : 2027-01-17T13:00:00+01:00 – 2027-01-17T14:30:00+01:00

Longtemps laissée de côté, parce que trop populaire, la street food tunisienne est pourtant l’un des récits les plus justes de la Tunisie. Une cuisine de circulation, de mélanges et de transmissions discrètes, qui voyage, se transforme sans jamais rompre.

La street food tunisienne, une mémoire sociale et culinaire (Ed. Bande-organisée, 2026) est un livre de recettes consacré à ces cuisines populaires. Entre souvenirs personnels et transmission familiale, Nadia Hathroubi-Safsaf y raconte aussi ce que ces plats disent de l’exil, des vacances au bled et des héritages familiaux. Lablabi, kafteji, fricassé, mlawi ou citronnade : autant de recettes du quotidien qui racontent une Tunisie vivante, populaire et généreuse.

Ce brunch partagé avec l’autrice sera l’occasion d’échanger et de découvrir ce riche patrimoine culinaire.

Nadia Hathroubi-Safsaf est rédactrice en chef du magazine Le Courrier de l’Atlas. Elle a publié de nombreux ouvrages et bande-dessinées dont Qui a tué Asmahan ? (2024, Alifbata) et Oum Kalthoum, naissance d’une diva (2023, JC Lattès).

Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/brunch-street-food-tunisienne-avec-nadia-hathroubi-safsaf/ »}]

La street food tunisienne, une mémoire sociale et culinaire (Ed. Bande-organisée, 2026) est un livre de recettes consacré à ces cuisines populaires.

Éditions Bande organisée