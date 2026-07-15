Brundibar Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Limoges

Brundibar Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-11 20:00:00

fin : 2027-06-11 21:30:00

Date(s) :

2027-06-11 2027-06-12

Opéra pour enfant en deux actes livret d’Adolf Hoffmeister.

Prélude le ven. 11/06 à 19h15 puis le sam. 12/06 à 16h15 Présentation de l’ouvrage par Alain Voirpy, musicologue.

Avec son orgue de barbarie, Brundibár divertit les passants et règne en maître sur la place du marché. Il n’a de pitié pour personne, et surtout pas pour ces deux petits mendiants, Pepicek et Aninka qui ont osé s’aventurer sur ses plates-bandes. Heureusement, les deux enfants pourront compter sur l’aide d’un moineau, d’un chien et d’un chat. La victoire sur l’oppression et sur l’indifférence est rendue possible grâce à la solidarité.

Le compositeur Hans Krása est une figure brillante de la scène tchèque lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale. Brundibár, parabole de l’oppression nazie, permet l’espoir dans l’enfer concentrationnaire.

Durée 1h15 environ. .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Brundibar Opéra de Limoges

L’événement Brundibar Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole