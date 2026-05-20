Bruno Bongarçon New Morning Paris

L’hommage incontournable à une figure légendaire de la guitare jazz, réunissant un sextet de haute volée assorti d’un quintette de violoncelles.

Superbement entouré (Pierre Bertrand, Alfio Origlio, André Ceccarelli…), Bruno Bongarçon signe un hommage incontournable à une figure légendaire de la guitare jazz, avec le concours d’un quintette de violoncelles haut de gamme réuni par Jean-Philippe Audin.

C’est à l’adolescence que Bruno Bongarçon découvre l’album « God Bless The Child » de Kenny Burrell, qui le marque à jamais par sa sonorité unique, portée notamment par un quintette de violoncelles dialoguant avec la rythmique.

Après s’être produit dans le monde entier avec le gratin de la chanson française, avoir passé un an dans la Compagnie Lubat et collaboré en studio avec la crème des jazzmen hexagonaux, Bruno a souhaité rendre hommage à son mentor, véritable légende de la guitare.

Entouré d’un sextet de haute volée assorti d’une section de violoncelles réunie spécialement pour l’occasion, Bruno Bongarçon recrée l’ambiance singulière de « God Bless The Child » à travers une série de pièces originales évoquant l’esthétique de Kenny Burrell. Unique reprise de l’album, « Be Yourself » sonne comme une profession de foi : « Sois toi-même », leçon ultime du grand Kenny !

L’hommage incontournable à une figure légendaire de la guitare jazz, réunissant un sextet de haute volée assorti d’un quintette de violoncelles.

Le mardi 02 juin 2026

de 19h30 à 23h00

payant prix : 30 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-03T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T19:30:00+02:00_2026-06-02T23:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260602-7699-bruno-bongarcon.html



Afficher la carte du lieu New Morning et trouvez le meilleur itinéraire

