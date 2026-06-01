Bruno Boudjelal – Goudron : Tanger – Le Cap aux Rencontres d’Arles, Commanderie Sainte-Luce, Arles

Bruno Boudjelal – Goudron : Tanger – Le Cap aux Rencontres d’Arles 6 juillet – 4 octobre Commanderie Sainte-Luce Bouches-du-Rhône

– Forfait toutes expositions

Une entrée par lieu

Valable du 6 juillet au 4 octobre

TARIF PLEIN : 42€

TARIF REDUIT : 33€

– Forfait journée

Une entrée par lieu

Valable sur une journée

TARIF PLEIN : 35€

TARIF REDUIT : 29€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T09:30:00+02:00 – 2026-07-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:30:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

« Parcourir l’Afrique du nord au sud est peut-être une idée qui n’a rien d’original. Pourtant, nombre d’explorateurs et de voyageurs comme David Livingstone, Mungo Park ou Pierre Savorgnan de Brazza – et avant eux des commerçants de diverses origines ou des trafiquants négriers – l’ont fait.

Aujourd’hui ces chemins – que l’on aimerait emprunter librement et parcourir à travers ce continent – n’existent pas ! Routes jamais construites, en très mauvais état, ou frontières fermées en sont les principales causes.

Or, les Africains ont un réel besoin de ces routes, car désenclaver l’Afrique c’est avant tout permettre à ses habitants de circuler en toute liberté à l’intérieur de leurs propres espaces.

On a généralement tendance à penser que les seuls qui s’aventurent sur ces chemins sont ceux qui, poussés par la misère, décident de partir en quête d’une meilleure vie en Europe. Mais la réalité est beaucoup plus complexe : on peut croiser sur ces routes toutes sortes de personnes. J’ai souvenir lors d’un trajet Dakar–Bamako – que j’ai effectué en bus, car le train était en panne depuis cinq semaines – de ce Ghanéen qui travaillait à Dakar et rentrait au Ghana pour rendre visite à sa famille ; de ce Gambien qui partait chercher du travail dans les mines d’Angola ; de ce Rwandais qui pensait pouvoir trouver du travail au Sénégal et qui y a finalement renoncé pour retourner au Congo.

Je voulais y aller, non pas guidé par une quelconque approche documentaire, mais avant tout – comme ce fut le cas pour l’Algérie – mû par le sentiment que mon histoire personnelle se prolongeait là-bas, de l’autre côté de la Méditerranée. Comme une nécessité intérieure, une nécessité fondamentale.

Pour moi, l’expérience artistique ne doit se limiter ni à une approche extérieure ni aux apparences, car elle est d’essence spirituelle. Cette spiritualité est palpable, tangible en Afrique. Elle s’offre dans toute sa résistance, à l’œil et à l’âme.

La rencontre entre le monde extérieur et le monde intérieur est créatrice d’images que j’appelle impressions et improvisations.»

Bruno Boudjelal

Publication : Goudron Tanger–Le Cap, Atelier EXB, 2026.

Commanderie Sainte-Luce 8 Rue du Grand Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

« Parcourir l’Afrique du nord au sud est peut-être une idée qui n’a rien d’original. Pourtant, nombre d’explorateurs et de voyageurs comme David Livingstone, Mungo Park ou Pierre Savorgnan de Brazza …

©Bruno Boudjelal, Accra, Ghana, 2003

Avec l’aimable autorisation de Bruno Boudjelal.