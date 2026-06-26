Informations pratiques

Sète

BRUNO CORTOT ET GILLES VERNAY, JOYEUX ENFANTS DE LA BOURGOGNE, EXPOSENT

98, Grande Rue Mario Roustan Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-14

Venus tout droit de la capitale des vins de Bourgogne, Beaune, Bruno Cortot, peintre, poète et illustrateur, et Gilles Vernay, sculpteur métal, exposent à la chapelle des Pénitent à Sète pour une semaine.

Venus tout droit de la capitale des vins de Bourgogne, Beaune, Bruno Cortot, peintre, poète et illustrateur, et Gilles Vernay, sculpteur métal, exposent à la chapelle des Pénitent à Sète pour une semaine.

Tous deux présentent des oeuvres pleines d’humour et de poésie qui ne manquent pas de rappeler la simplicité du partage et un certain art de vivre.

On retrouve ainsi les chats-Moines, petits félins farceurs et quelque peu malins, et les Personanimots, animaux antropomorphes dont les titre ont autant d’importance que le dessin , de Bruno Cortot.

Côté sculpture, Gilles Vernay enchante avec des fleurs et des animaux si légers qu’on en oublie le métal et ses soudures. .

98, Grande Rue Mario Roustan Sète 34200 Hérault Occitanie atelierducloitre@gmail.com

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English :

Straight from Beaune, the wine capital of Burgundy, Bruno Cortot, a painter, poet, and illustrator, and Gilles Vernay, a metal sculptor, are exhibiting at the Chapelle des Pénitents in Sète for a week.

L’événement BRUNO CORTOT ET GILLES VERNAY, JOYEUX ENFANTS DE LA BOURGOGNE, EXPOSENT Sète a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau