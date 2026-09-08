BRUT DE DÉCOFFRAGE, Musée Chintreuil, Pont-de-Vaux

Informations pratiques

BRUT DE DÉCOFFRAGE Dimanche 13 septembre, 18h00 Musée Chintreuil Ain

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T20:00:00+02:00

BRUT DE DÉCOFFRAGE

Vraie Fausse Conférence

avec Claudie Dewinter, Séverine Douard et Jeanne de la Penderie

Une vraie fausse conférence présentée par la compagnie 2ème K de figure : du vrai contenu, de vrais acteurs, mais attention, c’est une fausse conférence ! Mais c’est vrai drôle !

A partir de 10 ans

Durée 1h

Réservation fortement conseillée sur www.musee-chintreuil.com

Musée Chintreuil 66 rue Maréchal-de-Lattre 01190 Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-chintreuil.com/ »}] [{« link »: « https://www.musee-chintreuil.com/ »}]

Vraie Fausse Conférence concert spectacle

Musée Chintreuil