BRUT DE DÉCOFFRAGE, Musée Chintreuil, Pont-de-Vaux
dimanche 13 septembre 2026 · Musée Chintreuil · Pont-de-Vaux
Informations pratiques
BRUT DE DÉCOFFRAGE Dimanche 13 septembre, 18h00 Musée Chintreuil Ain
10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T20:00:00+02:00
BRUT DE DÉCOFFRAGE
Vraie Fausse Conférence
avec Claudie Dewinter, Séverine Douard et Jeanne de la Penderie
Une vraie fausse conférence présentée par la compagnie 2ème K de figure : du vrai contenu, de vrais acteurs, mais attention, c’est une fausse conférence ! Mais c’est vrai drôle !
A partir de 10 ans
Durée 1h
Réservation fortement conseillée sur www.musee-chintreuil.com
Musée Chintreuil 66 rue Maréchal-de-Lattre 01190 Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-chintreuil.com/ »}] [{« link »: « https://www.musee-chintreuil.com/ »}]
Vraie Fausse Conférence concert spectacle
Musée Chintreuil
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