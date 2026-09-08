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BRUT DE DÉCOFFRAGE, Musée Chintreuil, Pont-de-Vaux

dimanche 13 septembre 2026 · Musée Chintreuil · Pont-de-Vaux

BRUT DE DÉCOFFRAGE, Musée Chintreuil, Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Musée Chintreuil
Adresse
66 rue Maréchal-de-Lattre 01190 Pont-de-Vaux
Ville
01190 Pont-de-Vaux
Département
Ain
Tarif
10 €

BRUT DE DÉCOFFRAGE Dimanche 13 septembre, 18h00 Musée Chintreuil Ain

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T20:00:00+02:00

BRUT DE DÉCOFFRAGE

Vraie Fausse Conférence

avec Claudie Dewinter, Séverine Douard et Jeanne de la Penderie
Une vraie fausse conférence présentée par la compagnie 2ème K de figure : du vrai contenu, de vrais acteurs, mais attention, c’est une fausse conférence ! Mais c’est vrai drôle !
A partir de 10 ans
Durée 1h
Réservation fortement conseillée sur www.musee-chintreuil.com

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Vraie Fausse Conférence concert spectacle

Musée Chintreuil

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