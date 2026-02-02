BSK UniK Sunday Fluo Party 2eme Édition MJC des Blanchettes Mâcon

BSK UniK Sunday Fluo Party 2eme Édition

BSK UniK Sunday FLUO Party, 2ème Édition

Un dimanche placé sous le signe de la danse, du partage et de la couleur !

Rejoins-nous pour 2h de workshop Bachata suivies de 3h de pratique, dans une ambiance conviviale et festive.

WORKSHOPS

13h45 14h45

LadyStyling Bachata Sandra

Un cours axé sur le style, la fluidité, les isolations, la posture et l’expression corporelle, pour enrichir ta Bachata et gagner en aisance sur la piste.

15h00 16h00

Bachata Moderna Sandra & Dimitri (niveau évolutif)

Un cours progressif mêlant technique, connexion, musicalité et combinaisons stylées, accessible à tous ceux qui souhaitent faire évoluer leur danse.

16h00 19h00

3 heures de pratique sur des sons Bachata, Salsa & Kizomba, pour mettre en application les apprentissages, progresser et partager dans une ambiance détendue.

Dress code une touche de FLUO

Boissons & collations OFFERTES

Vestiaire GRATUIT

Grand parking

Paiement sur place en espèces

UniKDance te donne rendez-vous pour la 2ème édition du BSK UniK Sunday FLUO Party.

Viens pratiquer, partager et illuminer la piste. .

MJC des Blanchettes Chemin des Moulins Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 15 41 54 sandraallegre01@gmail.com

