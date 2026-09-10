Bucey-lès-Gy en images, une mémoire en partage, Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY, Bucey-lès-Gy

Informations pratiques

Bucey-lès-Gy en images, une mémoire en partage 19 et 20 septembre Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026 (19 et 20 septembre), notre association, Patrimoine et Environnement des Monts de Gy, propose un projet inédit pour faire revivre la mémoire du village :

un parcours photographique dans le village, à Roche et à Saint-Maurice, pour redécouvrir les paysages, les bâtiments et les habitants d’autrefois à travers des photographies et cartes postales anciennes mises en regard de clichés plus récents.

Le départ a lieu dans l’ancien presbytère où une carte vous sera remise : à vous de parcourir librement le village et ses hameaux à pied, à vélo, à cheval…

À noter : L’exposition restera dans les rues du 18 au 30 septembre.

Ancien presbytère, 9 rue du Mont, 70700 BUCEY-LES-GY 9 rue du Mont 700 BUCEY-LES-GY Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026 (19 et 20 septembre), notre association, Patrimoine et Environnement des Monts de Gy, propose un projet inédit pour faire revivre la mémoire :…

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