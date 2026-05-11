Buffet campagnard à Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac
Buffet campagnard à Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac samedi 16 mai 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Buffet campagnard à Saint-Paul-de-Loubressac
Saint-Paul-de-Loubressac Foyer Rural Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le Comité des fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac vous prépare son traditionnel buffet campagnard avec animation musicale.
Réservation obligatoire jusqu'au 14 mai.
Le Comité des fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac vous prépare son traditionnel buffet campagnard avec animation musicale.
Réservation obligatoire jusqu'au 14 mai.
.
Saint-Paul-de-Loubressac Foyer Rural Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 61 01 07 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac is preparing its traditional country buffet with musical entertainment.
Booking required until'May 14.
L’événement Buffet campagnard à Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-05-08 par OT CVL Castelnau-Montratier
À voir aussi à Saint-Paul-Flaugnac (Lot)
- Ciné-Lot L’affaire Bojarski Saint-Paul-Flaugnac 11 mai 2026
- Atelier généalogie Saint-Paul-Flaugnac 22 mai 2026
- Fête du printemps au 3e lieu Saint-Paul-Flaugnac 30 mai 2026
- Soirées Wine tour au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac 9 juillet 2026
- Soirée cocktail & rock au domaine de Cauquelle Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 21 juillet 2026