Buffet campagnard à Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac

Saint-Paul-Flaugnac

Buffet campagnard à Saint-Paul-de-Loubressac

Saint-Paul-de-Loubressac Foyer Rural Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le Comité des fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac vous prépare son traditionnel buffet campagnard avec animation musicale.

Réservation obligatoire jusqu'au 14 mai.

Le Comité des fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac vous prépare son traditionnel buffet campagnard avec animation musicale.

Réservation obligatoire jusqu'au 14 mai.

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Saint-Paul-de-Loubressac Foyer Rural Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 61 01 07 53

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English :

The Comité des fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac is preparing its traditional country buffet with musical entertainment.

Booking required until'May 14.

L’événement Buffet campagnard à Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-05-08 par OT CVL Castelnau-Montratier