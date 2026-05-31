Bulle de partage, Familles Rurales, Briouze

Bulle de partage Lundi 22 juin, 10h00 Familles Rurales Orne

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T10:00:00+02:00 – 2026-06-22T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-22T10:00:00+02:00 – 2026-06-22T11:30:00+02:00

Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}, {« type »: « email », « value »: « famillesrurales.61220@gmail.com »}]

Chaque mois, nous proposons un RDV petite enfance. Ce mois-ci, retrouvons nous pour un temps de jeux libre et de partage.