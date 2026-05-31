Bulle de partage, Familles Rurales, Briouze
Bulle de partage, Familles Rurales, Briouze lundi 22 juin 2026.
Bulle de partage Lundi 22 juin, 10h00 Familles Rurales Orne
Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T10:00:00+02:00 – 2026-06-22T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-22T10:00:00+02:00 – 2026-06-22T11:30:00+02:00
Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}, {« type »: « email », « value »: « famillesrurales.61220@gmail.com »}]
Chaque mois, nous proposons un RDV petite enfance. Ce mois-ci, retrouvons nous pour un temps de jeux libre et de partage.
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