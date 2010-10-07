Bulle et Lune: yoga et lecture kamishibai Onet-le-Château
Bulle et Lune: yoga et lecture kamishibai Onet-le-Château mercredi 8 juillet 2026.
Onet-le-Château
Bulle et Lune: yoga et lecture kamishibai
La Vialatelle Onet-le-Château Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Bulle et Lune propose des séances alliant yoga et lecture Kamishibaï pour les enfants. Un moment ludique et apaisant pour développer l’imagination, la confiance en soi et le bien-être.
Au fil des histoires, les enfants explorent des postures de yoga adaptées à leur âge, apprennent à mieux connaître leur corps, à développer leur concentration et à exprimer leurs émotions dans un cadre bienveillant et ludique.
Chaque séance est conçue pour stimuler l’imaginaire, favoriser la détente et renforcer la confiance en soi. À travers le mouvement, la respiration et les récits captivants, les enfants vivent un moment de partage, de créativité et de sérénité.
Deux groupes d’âge
-3 à 6 ans
-7 à 10 ans 10 .
La Vialatelle Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 48 36 57 33 delortfabienne12@gmail.com
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English :
Bulle et Lune offers sessions combining yoga and Kamishibaï reading for children. A playful and soothing way to develop imagination, self-confidence and well-being.
L’événement Bulle et Lune: yoga et lecture kamishibai Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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