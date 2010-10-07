Onet-le-Château

Bulle et Lune: yoga et lecture kamishibai

La Vialatelle Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Bulle et Lune propose des séances alliant yoga et lecture Kamishibaï pour les enfants. Un moment ludique et apaisant pour développer l’imagination, la confiance en soi et le bien-être.

Au fil des histoires, les enfants explorent des postures de yoga adaptées à leur âge, apprennent à mieux connaître leur corps, à développer leur concentration et à exprimer leurs émotions dans un cadre bienveillant et ludique.

Chaque séance est conçue pour stimuler l’imaginaire, favoriser la détente et renforcer la confiance en soi. À travers le mouvement, la respiration et les récits captivants, les enfants vivent un moment de partage, de créativité et de sérénité.

Deux groupes d’âge

-3 à 6 ans

-7 à 10 ans 10 .

La Vialatelle Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 48 36 57 33 delortfabienne12@gmail.com

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English :

Bulle et Lune offers sessions combining yoga and Kamishibaï reading for children. A playful and soothing way to develop imagination, self-confidence and well-being.

L’événement Bulle et Lune: yoga et lecture kamishibai Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)