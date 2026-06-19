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Fête de Capelle Onet-le-Château

Fête de Capelle Onet-le-Château

Fête de Capelle Onet-le-Château samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Capelle

Ville : 12850 Onet-le-Château

Département : Aveyron

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Onet-le-Château

Fête de Capelle

Capelle Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Capelle en Fête revient pour un week-end et festif ! Venez nombreux partager un moment de fête à Capelle.
Le Comité des Fêtes vous invite à passer un week-end placé sous le signe de la convivialité, de la gourmandise et de la bonne humeur !
Programme:
Samedi 4 juillet
À partir de 17h: dégustation du célèbre gâteau à la broche géant, buvette, apéro et repas, ambiance festive avec Miguel Gipsy, soirée sous la Deryves
Dimanche 5 juillet
Dès 8h Petit-déjeuner sucré ou salé, spécialités traditionnelles ris d’agneau, escargots, cuisses de grenouilles et tripous
Jeux gonflables pendant tout le week-end pour le plaisir des petits et des grands.   .

Capelle Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie  

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English :

Capelle en F%EAte is back for a festive weekend! Come one, come all to celebrate in Capelle.

L’événement Fête de Capelle Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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