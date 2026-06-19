Onet-le-Château

Fête de Capelle

Capelle Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Capelle en Fête revient pour un week-end et festif ! Venez nombreux partager un moment de fête à Capelle.

Le Comité des Fêtes vous invite à passer un week-end placé sous le signe de la convivialité, de la gourmandise et de la bonne humeur !

Programme:

Samedi 4 juillet

À partir de 17h: dégustation du célèbre gâteau à la broche géant, buvette, apéro et repas, ambiance festive avec Miguel Gipsy, soirée sous la Deryves

Dimanche 5 juillet

Dès 8h Petit-déjeuner sucré ou salé, spécialités traditionnelles ris d’agneau, escargots, cuisses de grenouilles et tripous

Jeux gonflables pendant tout le week-end pour le plaisir des petits et des grands. .

Capelle Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie

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English :

Capelle en F%EAte is back for a festive weekend! Come one, come all to celebrate in Capelle.

L’événement Fête de Capelle Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)