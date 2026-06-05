Onet-le-Château

Caravane du Sport-Onet-le-Chateau

Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09

La Caravane du Sport permet de faire découvrir de nombreuses activités sportives accessibles à tout public, en particulier à celui éloigné de la pratique.

Dans 13 communes, 19 lieux, 20 journées. Aussi bien dans les quartiers que sur le territoire rural. Près de 2500 participants de tous âges, dans des lieux de proximité, au plus proche des habitants où il est possible d’aménager des espaces de pratiques et de rencontre éphémères.

L’objectif est de proposer des activités sportives nouvelles, ludiques, accessibles à tout public, permettant une pratique mixte, intergénérationnelle.

18 activités seront proposées chaque jour, en libre accès, encadrées par des professionnels et des bénévoles de l’Ufolep et par des jeunes bénévoles des associations partenaires.

En collaboration avec les associations locales, relevant du champ social, de la jeunesse et sportif, ce projet veut faire émerger au sein de ces territoires, un esprit de vivre ensemble . .

Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 7 82 59 43 10 ufolep12@ligueenseignement12.org

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English :

The Caravane du Sport showcases a wide range of sporting activities accessible to the general public, especially those who are far removed from the sport.

L’événement Caravane du Sport-Onet-le-Chateau Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)