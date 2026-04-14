Bulles de sciences « Les erreurs dans l’industrie », La Turbine sciences, Annecy

Bulles de sciences « Les erreurs dans l’industrie » Samedi 23 mai, 19h00 La Turbine sciences Haute-Savoie

Entrée par la Place des Arts de Cran-Gevrier-Annecy. Accès libre dans la limite de la jauge autorisée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Découvrez les histoires parfois rocambolesques des couacs, des erreurs, des râteaux de l’histoire de l’industrie et des sciences. Si parfois les erreurs sont malheureuses, le hasard peut aussi bien faire les choses et mener à des résultats inattendus !

La Turbine sciences Place Chorus 74960 Annecy Annecy 74960 Cran-Gevrier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 85 46 74 30 http://laturbine.annecy.fr Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite

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©Lucas Santos – Unsplash