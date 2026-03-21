Bulles et Rencontres à l’Office de Tourisme Office de tourisme Hautvillers Hautvillers

Bulles et Rencontres à l’Office de Tourisme

Office de tourisme Hautvillers 10 Place de la République Hautvillers Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:30:00

fin : 2026-05-02 13:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-22 2026-05-26 2026-05-29

De 10h30 à 13h, l’Office de Tourisme accueille des vignerons passionnés pour une découverte de leur champagne. Présence de l’activité Accropaint le vendredi 2 mai.Tout public

De 10h30 à 13h, l’Office de Tourisme accueille des vignerons passionnés pour une découverte de leur champagne. Une belle occasion, d’échanger avec eux et, si vous le souhaitez, de visiter leurs maisons l’après-midi.

Présence de l’activité Accropaint le vendredi 2 mai pour vous faire découvrir ce parc multi-aventures en plein coeur du vignoble. .

Office de tourisme Hautvillers 10 Place de la République Hautvillers 51160 Marne Grand Est info@tourisme-hautvillers.com

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English : Bulles et Rencontres à l’Office de Tourisme

From 10:30 a.m. to 1 p.m., the Tourist Office welcomes passionate winemakers to discover their champagne. Accropaint activity on Friday, May 2.

L’événement Bulles et Rencontres à l’Office de Tourisme Hautvillers a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne