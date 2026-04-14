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Les Visites gourmandes by J.M Gobillard Caveau Champagne J.M. GOBILLARD Hautvillers

Les Visites gourmandes by J.M Gobillard Caveau Champagne J.M. GOBILLARD Hautvillers dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Caveau Champagne J.M. GOBILLARD

Adresse : 38 rue de l'Eglise

Ville : 51160 Hautvillers

Département : Marne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 09:45:00

Tarif : 35 35 35 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Hautvillers

Les Visites gourmandes by J.M Gobillard

Caveau Champagne J.M. GOBILLARD 38 rue de l’Eglise Hautvillers Marne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:45:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-03 2026-05-09 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-24

Tout public
Au programme, une marche de 2km au cœur de notre vignoble, animée par un membre de la maison, qui vous fera découvrir avec passion notre savoir-faire et l’histoire de notre domaine.

La visite se conclura par une dégustation gourmande commentée de 4 de nos champagnes, accompagnés de mets soigneusement sélectionnés.

Départ de la visite à 9h45 du caveau, 38 rue de l’église à Hautvillers 51160.
Durée de la visite et de la dégustation gourmande 2h

Evénement sur réservation.   .

Caveau Champagne J.M. GOBILLARD 38 rue de l’Eglise Hautvillers 51160 Marne Grand Est +33 3 26 51 00 24 

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English : Les Visites gourmandes by J.M Gobillard

L’événement Les Visites gourmandes by J.M Gobillard Hautvillers a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne

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