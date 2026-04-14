Les Visites gourmandes by J.M Gobillard Caveau Champagne J.M. GOBILLARD Hautvillers

Hautvillers

Les Visites gourmandes by J.M Gobillard

Caveau Champagne J.M. GOBILLARD 38 rue de l’Eglise Hautvillers Marne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:45:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-09 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-24

Tout public

Au programme, une marche de 2km au cœur de notre vignoble, animée par un membre de la maison, qui vous fera découvrir avec passion notre savoir-faire et l’histoire de notre domaine.

La visite se conclura par une dégustation gourmande commentée de 4 de nos champagnes, accompagnés de mets soigneusement sélectionnés.

Départ de la visite à 9h45 du caveau, 38 rue de l’église à Hautvillers 51160.

Durée de la visite et de la dégustation gourmande 2h

Evénement sur réservation. .

Caveau Champagne J.M. GOBILLARD 38 rue de l’Eglise Hautvillers 51160 Marne Grand Est +33 3 26 51 00 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Visites gourmandes by J.M Gobillard

L’événement Les Visites gourmandes by J.M Gobillard Hautvillers a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne