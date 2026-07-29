BUMP Grande salle Balizy Saint-Maixent-l’École
vendredi 22 janvier 2027 · Grande salle Balizy · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
BUMP
Grande salle Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:30:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
BUMP, 4 lettres qui signifient secousse, rebond, choc… Un groupe de 4 musiciens, réunis autour d’une marmite musicale teintée de Blues, de Jazz, et portée par des rythmiques punchy, aux ambiances World ou Pop. Cette formation trouve tout son éclat sur scène, où à chaque fois sa propre musique peut être réinventée sur l’instant, avec une énergie débordante. .
Grande salle Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr
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English : BUMP
L’événement BUMP Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre
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