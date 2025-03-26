BUN HAY MEAN – PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg

BUN HAY MEAN Début : 2026-01-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Bun Hay Mean TOUS EGOAprès le succès de ses deux premiers spectacles, Chinois Marrant et Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent, l’humoriste Bun Hay Mean revient avec un troisième stand up !Au programme : transgressions, provocations et punchlines hilarantes ! Un retour aux sources annoncé. Déconseillé au moins de 16 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME PLACE DE BORDEAUX – WACKEN 67000 Strasbourg 67