Bureau de médiation, Palais de Tokyo, Paris

Bureau de médiation Samedi 23 mai, 18h00 Palais de Tokyo Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Lieu de découverte de la création contemporaine et lieu de vie pour tous, le Palais de Tokyo est pleinement engagé dans sa volonté de démocratiser l’art contemporain. Les médiateur·rices culturel·les du Palais de Tokyo sont là pour vous accompagner dans votre découverte de la programmation artistique et culturelle, et réduire la distance entre l’expérience esthétique de chacun et l’intention des artistes. Une question sur les œuvres ? Besoin d’exprimer un ressenti ou de partager un point de vue ? Venez à la rencontre de notre équipe au Bureau de la médiation, dans le hall du Palais de Tokyo, de 18h à 23h !

Dispositifs adaptés

Handicap auditif :

• Boucles magnétiques au guichet.

Disponibles aux Comptoirs Billetterie et Information et Adhésion, ainsi qu’au hamo.

• Dispositif d’amplification sonore dans les expositions Virages Vierges de Pauline Curnier Jardin et Cheryl Marie-Wade, reine-mère des noueux de Lucie Camous et Etienne Chosson.

Prêt au comptoir Information et Adhésion.

• Vidéos LSF de présentation : une vidéo de présentation générale du Palais de Tokyo dans le hall + une présentation par exposition.

Un QR code est disponible par exposition, situé sous le cartel d’une œuvre. Pour y accéder, merci de télécharger l’application Lingua Vista et puis de flasher le QR code pour obtenir une vidéo de Léandre Chevreau, médiateur sourd.

Handicap visuel :

Trois assises équipées d’une audiodescription sont disponibles dans les trois expositions suivantes :

• Cathy de Monchaux : audiodescription et planche tactile de l’œuvre Unicorn.

• Pauline Curnier Jardin : audiodescription et planche tactile de Fat to ashes.

• Joseph Grigely : audiodescription et planche tactile de toute la scénographie de l’exposition.

Handicap psychique : Les médiateur·rices du Palais de Tokyo sont formés aux Premiers Secours en Santé Mentale. N’hésitez pas à vous adresser à eux en cas de besoin.

Handicap moteur :

• Prêt fauteuils.

Disponibles au PC Sécurité.

• Cannes siège.

A disposition dans le hall.

• Plan PMR.

Disponibles à l’entrée administrative et au comptoir Information et Adhésion.

Handicap intellectuel :

• Document en Français facile.

Disponible au hamo et au salon de médiation.

• Dispositif de QR code qui renvoie à un texte du document en Français facile.

Un QR code est disponible par exposition, situé sous le cartel d’une œuvre.

Pour préparer sa visite : Plan du Palais – Palais de Tokyo

Pour toute demande sur place, n’hésitez pas à solliciter les agents d’accueil-billetterie et les médiateurs·rices.

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 0181973588 http://www.palaisdetokyo.com [{« link »: « https://palaisdetokyo.com/plan/galerie-seine »}] Fort de ces années de succès, le Palais de Tokyo devient, en 2012, l’un des plus grands sites dédiés à la création contemporaine en Europe. Il s’étend désormais jusqu’à la Seine, formant un trait d’union à flanc de colline entre la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Son succès, son esprit d’aventure et ses nouveaux espaces mis au service des artistes, de leurs gestes et de leurs regards augmentent notre capacité à percevoir, à imaginer et à ouvrir des voies nouvelles.

Visite libre et Bureau de médiation

© Palais de Tokyo