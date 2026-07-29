Bureau du général Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Bureau du général
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Situé au cœur du bâtiment principal de l’Hôtel du Commandement, le bureau du général est accessible par un grand escalier central relié au péristyle.
Vous pourrez y découvrir plusieurs objets liés à l’histoire militaire et de la cavalerie. L’actuel commandant des écoles militaires de Saumur est le général Olivier Baudet.
Visite libre.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
Located in the heart of the main building of the Command Hotel, the general’s office is accessible via a large central staircase connected to the peristyle.
L’événement Bureau du général Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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