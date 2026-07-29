Informations pratiques

Saumur

Bureau du général

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Situé au cœur du bâtiment principal de l’Hôtel du Commandement, le bureau du général est accessible par un grand escalier central relié au péristyle.

Vous pourrez y découvrir plusieurs objets liés à l’histoire militaire et de la cavalerie. L’actuel commandant des écoles militaires de Saumur est le général Olivier Baudet.

Visite libre.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Located in the heart of the main building of the Command Hotel, the general’s office is accessible via a large central staircase connected to the peristyle.

L’événement Bureau du général Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME