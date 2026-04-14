Burkina Azza – Concert, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Burkina Azza – Concert Vendredi 24 avril, 17h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T17:30:00+02:00 – 2026-04-24T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T17:30:00+02:00 – 2026-04-24T18:30:00+02:00

Burkina Azza, « Griot du Burkina » en langue bobo, est un groupe composé de quatre frères originaires de Djibasso, au nord-ouest du Burkina Faso, aujourd’hui installés à Ouagadougou.

Héritiers d’une tradition musicale transmise de père en fils, ils sont balafonistes de génération en génération et enrichissent leur musique

de percussions (djembé, tama, bara, doum) et d’instruments à cordes tels que la kora et le n’goni. Les chants et les choeurs occupent une place essentielle dans leurs compositions, portées par une énergie intense et communicative.

Groupe de scène reconnu, Burkina Azza propose un spectacle ouvert à tous, véritable voyage musical au coeur des traditions et des sonorités d’Afrique de l’Ouest.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490851559 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

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