Bus 47 Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Belfort

Bus 47

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 17:00:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Bus 47 raconte l’histoire de cinq femmes ayant deux points communs le fait qu’elles aient toutes été arrêtées par le même homme, dans le Bus 47 a` Lyon en 1944, avant d’être emprisonnées et torturées par celui- ci. Et leurs dates de naissance.

Le spectacle aborde la période complexe dans notre pays de la Seconde Guerre Mondiale. Il explore les petites histoires dans la grande Histoire. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Bus 47

L’événement Bus 47 Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)