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Bus 47 Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Bus 47 Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort vendredi 15 janvier 2027.

Lieu
Théâtre de Marionnettes de Belfort
Adresse
30B Rue Jean de La Fontaine
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Début
vendredi 15 janvier 2027
Fin
vendredi 15 janvier 2027
Heure de début
17:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Belfort

Bus 47

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 17:00:00
fin : 2027-01-15

Date(s) :
2027-01-15

Bus 47 raconte l’histoire de cinq femmes ayant deux points communs le fait qu’elles aient toutes été arrêtées par le même homme, dans le Bus 47 a` Lyon en 1944, avant d’être emprisonnées et torturées par celui- ci. Et leurs dates de naissance.

Le spectacle aborde la période complexe dans notre pays de la Seconde Guerre Mondiale. Il explore les petites histoires dans la grande Histoire.   .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65  contact@marionnette-belfort.com

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English : Bus 47

L’événement Bus 47 Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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