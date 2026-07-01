BUSTAFLEX + SPECTA + warm-up Master Mike, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

BUSTAFLEX + SPECTA + warm-up Master Mike Jeudi 18 février 2027, 20h30 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs : 14/12/10€ – A partir de 10 ans – Debout – Bar / petite restauration – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-18T20:30:00+01:00 – 2027-02-18T23:00:00+01:00

Fin : 2027-02-18T20:30:00+01:00 – 2027-02-18T23:00:00+01:00

Une soirée « back to the 90’s » qui vous replongera dans les grandes heures du hip hop old school. Sur scène, un plateau exceptionnel avec 2 techniciens du rap français : Specta (Saïan Supa Crew) et Bustaflex – Specta sera accompagné de Dj Eddy Kent, Foufa et Junior Zy, et Busta Flex se produira avec Master Mike et Ice Creamy.

Ces deux artistes aux identités fortes, qui ont su traverser les époques, ne font pas semblant quand ils sont sur scène. Leur flow incisif et leur énergie sont intacts comme à leurs débuts.

Le résultat : une soirée hip hop comme on les aime avec un show de qualité !

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Tarifs : plein 14€ – réduit 12€ – Carte Sam 10€*.

En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

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*Billets Carte Sam = en vente uniquement à la Boutique Billetterie.

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Musiques actuelles // Hip hop

DR