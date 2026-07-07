Buvette municipale Concert chorale Triors
mercredi 8 juillet 2026 · Triors
Informations pratiques
Triors
Buvette municipale Concert chorale
lotissement les Hauts du Levant Triors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Dans le contexte de la semaine Buvette Municipale, nous vous invitons à profiter du concert donné par la chorale des Sans Prétentions .
A votre sortie, un camion de pizza vous attendra !
.
lotissement les Hauts du Levant Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 32 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Buvette Municipale Week, we invite you to enjoy a concert by the Sans Prétentions choir.
When you leave, a pizza truck will be waiting for you!
L’événement Buvette municipale Concert chorale Triors a été mis à jour le 2026-06-29 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Triors (Drôme)
- Buvette municipale Spectacle de magie Triors 7 juillet 2026
- Soirée musique et foodtruck Soirée jeux Triors 9 juillet 2026
- Buvette Municipale Soirée familiale Triors 10 juillet 2026
- Buvette Municipale Soirée de clôture Mairie de Triors Triors 11 juillet 2026