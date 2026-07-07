Informations pratiques

Triors

Buvette municipale Concert chorale

lotissement les Hauts du Levant Triors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Dans le contexte de la semaine Buvette Municipale, nous vous invitons à profiter du concert donné par la chorale des Sans Prétentions .

A votre sortie, un camion de pizza vous attendra !

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lotissement les Hauts du Levant Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 32 73

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English :

As part of Buvette Municipale Week, we invite you to enjoy a concert by the Sans Prétentions choir.

When you leave, a pizza truck will be waiting for you!

L’événement Buvette municipale Concert chorale Triors a été mis à jour le 2026-06-29 par Valence Romans Tourisme