Informations pratiques

Triors

Buvette municipale Spectacle de magie

1 place de l’Europe Triors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Dans le contexte la semaine avec la buvette municipale, venez profiter d’un spectacle de magie !

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1 place de l’Europe Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 45 76 36 comitetriors@gmail.com

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English :

As part of this week’s events at the municipal refreshment stand, come enjoy a magic show!

L’événement Buvette municipale Spectacle de magie Triors a été mis à jour le 2026-06-29 par Valence Romans Tourisme