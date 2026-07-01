AGENDA · Triors
Buvette municipale Spectacle de magie Triors
mardi 7 juillet 2026 · Triors
Informations pratiques
Triors
Buvette municipale Spectacle de magie
1 place de l’Europe Triors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Dans le contexte la semaine avec la buvette municipale, venez profiter d’un spectacle de magie !
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1 place de l’Europe Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 45 76 36 comitetriors@gmail.com
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English :
As part of this week’s events at the municipal refreshment stand, come enjoy a magic show!
L’événement Buvette municipale Spectacle de magie Triors a été mis à jour le 2026-06-29 par Valence Romans Tourisme
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