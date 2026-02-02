Bzzz’aventurez-vous au rucher Seuilly

Bzzz’aventurez-vous au rucher

L’Abbaye Seuilly Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Entrez dans le monde fascinant des abeilles ! Passez la combinaison de l’apiculteur et venez découvrir le fonctionnement d’une ruche et le mode de vie de ces insectes surprenants. Sortie animée par le rucher associatif du CPIE.

RDV à 14h00 à l’abbaye de Seuilly

Nombre de places limité (20 personnes). Prévoir des vêtements à manches longues. .

L’Abbaye Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org

English :

Enter the fascinating world of bees! Put on your beekeeper?s suit and discover how a beehive works and how these amazing insects live. Led by the CPIE apiary association.

