Chinon Milléswing 2026 Seuilly
Chinon Milléswing 2026 Seuilly vendredi 29 mai 2026.
Chinon Milléswing 2026
Route de l’Abbaye Seuilly Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Un week-end entier, proche de Chinon, dans un lieu magnifique, avec, en tout, 10 heures de cours et 3h d’ateliers. De supers profs, des concerts et d’autres surprises à venir !!
Un week-end entier, proche de Chinon, dans un lieu magnifique, avec, en tout, 10 heures de cours et 3h d’ateliers. De supers profs, des concerts et d’autres surprises à venir !! .
Route de l’Abbaye Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An entire weekend, near Chinon, in a magnificent location, with a total of 10 hours of classes and 3 hours of workshops. Great teachers, concerts and more surprises to come!
L’événement Chinon Milléswing 2026 Seuilly a été mis à jour le 2026-02-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme