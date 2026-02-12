Chinon Milléswing 2026 Seuilly

Chinon Milléswing 2026

Route de l’Abbaye Seuilly Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Un week-end entier, proche de Chinon, dans un lieu magnifique, avec, en tout, 10 heures de cours et 3h d’ateliers. De supers profs, des concerts et d’autres surprises à venir !!

Route de l’Abbaye Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

An entire weekend, near Chinon, in a magnificent location, with a total of 10 hours of classes and 3 hours of workshops. Great teachers, concerts and more surprises to come!

