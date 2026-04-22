Seuilly

Escapade Nature & Géants

4 rue de la devinière Seuilly Indre-et-Loire

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Une journée entre nature et légende sur les traces de Rabelais ! Explorez le marais de Taligny, écrin de biodiversité, pique-niquez à La Devinière, maison natale de Rabelais, puis laissez-vous conter les paysages qui ont inspiré ses géants.

Une journée entre nature et légende sur les traces de Rabelais ! Explorez le marais de Taligny, écrin de biodiversité, pique-niquez à La Devinière, maison natale de Rabelais, puis laissez-vous conter les paysages qui ont inspiré ses géants. .

4 rue de la devinière Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 91 18 museerabelais@departement-touraine.fr

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English :

A day of nature and legend in the footsteps of Rabelais! Explore the Taligny marshes, a showcase of biodiversity, picnic at La Devinière, Rabelais’ birthplace, then let us tell you about the landscapes that inspired his giants.

L’événement Escapade Nature & Géants Seuilly a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme