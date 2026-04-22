Seuilly

Gargantua en calèche

Seuilly Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Cette promenade équestre part du Musée Rabelais et vous emmène à l’Abbaye de Seuilly, au château du Coudray-Montpensier et au Marais de Taligny.

Un cheminement insolite avec des lectures des guerres picrocholines dans les lieux dits.

Cette promenade équestre part du Musée Rabelais et vous emmène à l’Abbaye de Seuilly, au château du Coudray-Montpensier et au Marais de Taligny.

Un cheminement insolite avec des lectures des guerres picrocholines dans les lieux dits. Quoi de plus réjouissant, au Pays de Rabelais, de prendre la clé des champs pour une promenade douce au rythme du cheval. 25 .

Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 91 18

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English :

This equestrian trail starts at the Rabelais Museum and takes in Seuilly Abbey, Château du Coudray-Montpensier and Taligny Marsh.

An unusual trail, with readings of the Picrocholine wars in the places mentioned.

L’événement Gargantua en calèche Seuilly a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme