Ca bouge à Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes
Ca bouge à Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Ca bouge à Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes Jeudi 9 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine
Libre et gratuit
Des activités, des jeux, des spectacles tout l’été au square Fernand Jacq pour vous ! Venez seul, en famille ou entre amis pour profiter de ces rendez-vous chaleureux et tout public ! GRATUIT
Au programme :
11h-12h30 Atelier « Birdie memory »: découverte des oiseaux du square
[**PLUS D’INFO**](https://openagenda.com/fr/ete-rennes/events/82759713_atelier-birdy-memory-explorez-les-oiseaux-du-jardin)
16h-19h Expérience scientifique, réalisation de maquette et grands jeux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T19:00:00.000+02:00
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Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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