Ça bouge à Gutenberg ! Bibliothèque Gutenberg Paris
Ça bouge à Gutenberg ! Bibliothèque Gutenberg Paris samedi 30 mai 2026.
Venez nombreuses et nombreux à la fête de la bibliothèque et profitez d’un après-midi festif !
Animations et buffet participatif vous attendent !
Tout public – entrée libre
C’est la fête à la bibliothèque Gutenberg !
Le samedi 30 mai 2026
de 15h00 à 17h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T17:30:00+02:00
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr
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