Ça bouge à Gutenberg ! Bibliothèque Gutenberg Paris

Venez nombreuses et nombreux à la fête de la bibliothèque et profitez d’un après-midi festif !

Animations et buffet participatif vous attendent !

Tout public – entrée libre

C’est la fête à la bibliothèque Gutenberg !

Le samedi 30 mai 2026

de 15h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T17:30:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr



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