Ça bouge à Gutenberg ! Bibliothèque Gutenberg Paris

Ça bouge à Gutenberg ! Bibliothèque Gutenberg Paris

Ça bouge à Gutenberg ! Bibliothèque Gutenberg Paris samedi 30 mai 2026.

Venez nombreuses et nombreux à la fête de la bibliothèque et profitez d’un après-midi festif !

Animations et buffet participatif vous attendent !

Tout public – entrée libre

C’est la fête à la bibliothèque Gutenberg !
Le samedi 30 mai 2026
de 15h00 à 17h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T17:30:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas  75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Gutenberg et trouvez le meilleur itinéraire

Prochains événements à Paris