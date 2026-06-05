Le Mans

ÇA BULLE DANS LES PARCS

divers parcs Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Attention, ça va buller dans les parcs cet été au Mans !

Animations ludiques et gratuites dans les parcs ou dans les rues cet été du 6 juillet au 29 août 2026.

Au programme des jeux, des livres, des activités scientifiques, des activités numériques, de la convivialité, des échanges, des moments de détente en famille, entre amis et même seul.

Accessible à tous.

Cette programmation est proposé par un collectif d’associations mancelles et de structures municipales. .

divers parcs Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 94 81 planet.jeux@gmail.com

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English :

Beware, it’s going to be a blast in the parks this summer in Le Mans!

L’événement ÇA BULLE DANS LES PARCS Le Mans a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Le Mans