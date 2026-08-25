Informations pratiques

Sainte-Savine

Ça cartonne

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-12 19:00:00

fin : 2027-01-12

Date(s) :

2027-01-12

Lucien se lance dans une aventure extraordinaire où la magie et la poésie se mêlent à la construction d’une maison pas comme les autres. Avec quelques cartons et beaucoup d’imagination Ça Cartonne entraîne petits et grands dans une aventure poétique, drôle et surprenante où tout devient possible ! .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

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English :

L’événement Ça cartonne Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne